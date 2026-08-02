Какой сегодня праздник: День арбуза

День арбуза—неофициальный, но популярный праздник, который ежегодно отмечают 3 августа. Праздник зародился в США. Одна из версий связывает его с фермером из Арканзаса по фамилии Суинк: в 1878 году у него уродилось много арбузов, он угостил ими пассажиров поезда — и традиция постепенно выросла в местный праздник, а потом распространилась шире. Сейчас 3 августа нередко называют Всемирным днём арбуза, хотя это не закреплено на официальном международном уровне. С ботанической точки зрения арбуз — это тыквина (родственник огурца и тыквы), а не ягода, хотя в быту его часто так называют. Арбуз примерно на 92% состоит из воды — поэтому он отлично утоляет жажду. В нём есть ликопин — антиоксидант, полезный для сердца и сосудов. Существуют арбузы с жёлтой мякотью, без косточек и даже кубической формы (их выращивают в специальных контейнерах). По данным Россельхозбанка, в России в среднем потребляют 6,5 кг арбузов на человека в год. Если учесть, что средняя масса одного арбуза — примерно 5−6 кг, получается, что каждый россиянин съедает около одного арбуза плюс ещё пару долек в год.