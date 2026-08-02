Какой сегодня праздник: День арбуза

День арбуза—неофициальный, но популярный праздник, который ежегодно отмечают 3 августа. Праздник зародился в США. Одна из версий связывает его с фермером из Арканзаса по фамилии Суинк: в 1878 году у него уродилось много арбузов, он угостил ими пассажиров поезда — и традиция постепенно выросла в местный праздник, а потом распространилась шире. Сейчас 3 августа нередко называют Всемирным днём арбуза, хотя это не закреплено на официальном международном уровне. С ботанической точки зрения арбуз — это тыквина (родственник огурца и тыквы), а не ягода, хотя в быту его часто так называют. Арбуз примерно на 92% состоит из воды — поэтому он отлично утоляет жажду. В нём есть ликопин — антиоксидант, полезный для сердца и сосудов. Существуют арбузы с жёлтой мякотью, без косточек и даже кубической формы (их выращивают в специальных контейнерах). По данным Россельхозбанка, в России в среднем потребляют 6,5 кг арбузов на человека в год. Если учесть, что средняя масса одного арбуза — примерно 5−6 кг, получается, что каждый россиянин съедает около одного арбуза плюс ещё пару долек в год.
Сегодня День блюза, который учредили по инициативе музыкантов и поклонников жанра. В 2011 году более 15 тысяч человек из разных стран (в том числе исполнители, знаменитости и энтузиасты) подписали петицию за создание такого праздника, и в 2013 году он впервые прошёл официально. Главная цель — популяризировать блюз и отдать дань уважения его истории и исполнителям. Блюз — афроамериканский музыкальный жанр, который начал складываться во второй половине XIX века на юге США (штаты Миссисипи, Алабама, Джорджия). В его основе — трудовые песни, африканские музыкальные традиции, баллады и христианские песнопения. Само слово blues восходит к выражению blue devils — «меланхолия», «хандра»: тексты часто рассказывают о трудностях, переживаниях и надежде.
День числа «три»" скорее интернет‑ и локальный праздник. Праздник распространился в соцсетях и тематических сообществах как повод поразмышлять о роли тройки в культуре, математике и повседневной жизни. В разных сферах тройка воспринимается как символ завершённости: начало — середина — конец. Отсюда её значимость: в фольклоре и сказках (три желания, три испытания, три брата— шаблон, который легко запоминается), в религии: христианская Святая Троица (в разных традициях троичность связывают с гармонией), в быту и суевериях (принято стучать по дереву или сплёвывать через плечо трижды, заклинания и обещания нередко повторяют три раза).