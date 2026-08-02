В России хотят включить прививку от ВПЧ в национальный календарь вакцинации

В России прививку от вируса папилломы человека хотят добавить в национальный календарь вакцинации. Об этом, ссылаясь на председателя думского комитета по охране здоровья Сергея Леонова, пишет ТАСС в воскресенье, 2 августа.
По словам депутата, правительство может выступить с соответствующей инициативой осенью при рассмотрении бюджетных законопроектов. Парламентарий рассчитывает, что Госдума поддержит это решение.
Вирус папилломы человека (ВПЧ) — одна из самых распространённых инфекций, передающихся преимущественно половым путём и при контакте кожи и слизистых. Существует более 200 его типов: одни вызывают бородавки и папилломы, другие — с высоким онкогенным риском, в том числе 16-й и 18-й, могут привести к развитию рака, чаще всего шейки матки.
В программу ОМС включили анализ на вирус папилломы человека для женщин репродуктивного возраста. При положительном результате пациенткам будут назначать дополнительное цитологическое исследование.