В России хотят включить прививку от ВПЧ в национальный календарь вакцинации

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — одна из самых распространённых инфекций, передающихся преимущественно половым путём и при контакте кожи и слизистых. Существует более 200 его типов: одни вызывают бородавки и папилломы, другие — с высоким онкогенным риском, в том числе 16-й и 18-й, могут привести к развитию рака, чаще всего шейки матки.