Парашютист прыгнул с высотки на севере Петербурга в День ВДВ

День ВДВ в России традиционно отмечают 2 августа. В этот день по всей стране проходят праздничные мероприятия, встречи ветеранов и показательные выступления. В Петербурге десантники собираются в парках, гуляют с флагами и в тельняшках. Также существует народная примета, что после 2 августа вода в водоемах становится холоднее и купаться уже не стоит.