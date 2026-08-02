Лесные инспекторы Свердловской области получили три новых внедорожника

Автопарки Байкаловского, Красноуфимского и Нижне-Сергинского лесничеств Свердловской области получили по новому внедорожнику УАЗ «Хантер», сообщили в департаменте информационной политики региона. Сохранение лесов является одной из ключевых задач национального проекта «Экологическое благополучие».
Территория, которую контролируют специалисты трех лесничеств, куда поступили новые автомобили, превышает миллион гектаров. Инспекторы ежедневно патрулируют вверенные им территории. Они проводят профилактические беседы о правилах пожарной безопасности и выдают людям информационные листовки.
«Сегодня леса Свердловской области патрулируют 315 государственных лесных инспекторов. Только с начала 2026 года они провели уже более 10 тысяч рейдов. Регулярное патрулирование помогает вовремя выявлять нарушения и остается одним из самых эффективных способов защиты лесов. Всего с 2019 по 2026 год лесничества Свердловской области получили 70 автомобилей», — рассказала заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Тамара Шарапова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.