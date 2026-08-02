Лесные инспекторы Свердловской области получили три новых внедорожника

«Сегодня леса Свердловской области патрулируют 315 государственных лесных инспекторов. Только с начала 2026 года они провели уже более 10 тысяч рейдов. Регулярное патрулирование помогает вовремя выявлять нарушения и остается одним из самых эффективных способов защиты лесов. Всего с 2019 по 2026 год лесничества Свердловской области получили 70 автомобилей», — рассказала заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Тамара Шарапова.