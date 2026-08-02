Дачникам дали важный совет по уходу за теплицами

Мытье теплицы с помощью хозяйственного или обычного мыла может нанести вред растениям. Об этом «Газете.Ru» рассказал садовник Юрий Косоруков.
«После мытья на стенках и каркасе теплицы могут оставаться остатки мыла и поверхностно-активных веществ. При поливе или появлении конденсата они попадают в почву, влияют на ее кислотность», — сказал эксперт.
По его словам, это может повлиять на усвояемость питательных веществ различными растениями. Для молодых культур это может стать дополнительным стрессом. При этом особенно осторожно следует использовать хозяйственное мыло, добавил специалист.
Телеканал «Царьград» сообщил, что овощи и зелень можно выращивать даже на балконе. Южная сторона — самая солнечная, она отлично подходит для томатов, перцев, огурцов. Северная — для зелени (укроп, петрушка, салат и др.).
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