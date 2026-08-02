Тюменские школьники собрали устройство для расшифровки азбуки Морзе

Участниками занятий стали 15 ребят из семей участников СВО. Они собрали электронное устройство, которое умеет шифровать и переводить азбуку Морзе. К корпусу из фанеры ребята подключили LCD-экран и кнопку для ввода сигналов. Затем загрузили в устройство специальную программу, которая умеет распознавать короткие и длинные нажатия кнопки и переводить их в буквы русского алфавита. Тестирование устройств прошло удачно — каждый участник ушел домой со своим собственным тренажером азбуки Морзе.