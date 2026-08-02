Тюменские школьники собрали устройство для расшифровки азбуки Морзе

Мастер-классы «Тайны Морзе: создаем умный декодер на Arduino» состоялись в центре робототехники и автоматизированных систем управления Тюмени по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информатизации региона.
Участниками занятий стали 15 ребят из семей участников СВО. Они собрали электронное устройство, которое умеет шифровать и переводить азбуку Морзе. К корпусу из фанеры ребята подключили LCD-экран и кнопку для ввода сигналов. Затем загрузили в устройство специальную программу, которая умеет распознавать короткие и длинные нажатия кнопки и переводить их в буквы русского алфавита. Тестирование устройств прошло удачно — каждый участник ушел домой со своим собственным тренажером азбуки Морзе.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.