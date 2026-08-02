Экс-посол Германии Ламбсдорфф восхитился физической подготовкой Путина

По словам Ламбсдорффа, он был впечатлён состоянием российского лидера ещё на церемонии вручения верительной грамоты в декабре 2023 года. Дипломат отметил, что Путин производил впечатление «решительного человека и был в хорошей физической форме», а также назвал его «дисциплинированным, спортивным».