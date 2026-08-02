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Экс-посол Германии Ламбсдорфф восхитился физической подготовкой Путина

Александр Ламбсдорфф признался, что Владимир Путин произвёл впечатление решительного и спортивного человека.

Источник: Комсомольская правда

Бывший посол Германии в России Александр Ламбсдорфф выразил восхищение физической подготовкой и внешним видом президента РФ Владимира Путина. Об этом он рассказал в подкасте обозревателя немецкой газеты Bild Пауля Ронцхаймера.

По словам Ламбсдорффа, он был впечатлён состоянием российского лидера ещё на церемонии вручения верительной грамоты в декабре 2023 года. Дипломат отметил, что Путин производил впечатление «решительного человека и был в хорошей физической форме», а также назвал его «дисциплинированным, спортивным».

Ранее Владимир Путин рассказывал о своём режиме занятий спортом, отметив, что ежедневно посвящает физической активности примерно полтора часа, чтобы поддерживать форму и чувствовать себя бодро. Президент сообщил, что старается регулярно заниматься плаванием и даже выходить на лед, чтобы обеспечить себе более серьезную кардионагрузку.