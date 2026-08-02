В Челябинске более 10 тыс. человек посетили «Курчатов фест»

Фестиваль в четвертый раз прошел на площади Науки — в знаковом месте у памятника Игорю Курчатову, «отцу мирного атома». 9 июля на сцене состоялась премьера музыкально-литературной композиции «Сон в летнюю ночь», созданной по мотивам знаменитой комедии Уильяма Шекспира. На следующий день, 10 июля прошел оперный вечер мирового уровня: прозвучали арии Микаэлы и Хозе, дуэт Мими и Рудольфа, «Вальс Мюзетты» из «Богемы», дуэт Герцога и Джильды из «Риголетто» и другие фрагменты из классики.