В Челябинске более 10 тыс. человек посетили «Курчатов фест»

Свыше 10 тысяч человек посетили «Курчатов фест», который состоялся в Челябинске 9−10 июля в соответствии с задачами национального проекта «Семья», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Фестиваль в четвертый раз прошел на площади Науки — в знаковом месте у памятника Игорю Курчатову, «отцу мирного атома». 9 июля на сцене состоялась премьера музыкально-литературной композиции «Сон в летнюю ночь», созданной по мотивам знаменитой комедии Уильяма Шекспира. На следующий день, 10 июля прошел оперный вечер мирового уровня: прозвучали арии Микаэлы и Хозе, дуэт Мими и Рудольфа, «Вальс Мюзетты» из «Богемы», дуэт Герцога и Джильды из «Риголетто» и другие фрагменты из классики.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.