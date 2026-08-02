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В Челябинске пройдет турнир по боксу Спартакиады народов России

За сборную региона выступят 13 спортсменов.

Турнир по боксу в рамках II Всероссийской Спартакиады народов России состоится во Дворце спорта «Юность» в Челябинске с 3 по 8 августа в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.

В мероприятии примут участие сильнейшие боксеры страны, например, на ринг выйдут чемпионки мира Анастасия Демурчян и Салтанат Меденова. За сборную Челябинской области выступят 13 спортсменов, в том числе мастера спорта международного класса: Андрей Стоцкий, Алексей Киселев, Ирина Автина и Оксана Чилякова. Торжественное открытие состоится 3 августа. Финал назначен на 8 августа.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.