В Челябинске пройдет турнир по боксу Спартакиады народов России

Турнир по боксу в рамках II Всероссийской Спартакиады народов России состоится во Дворце спорта «Юность» в Челябинске с 3 по 8 августа в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
В мероприятии примут участие сильнейшие боксеры страны, например, на ринг выйдут чемпионки мира Анастасия Демурчян и Салтанат Меденова. За сборную Челябинской области выступят 13 спортсменов, в том числе мастера спорта международного класса: Андрей Стоцкий, Алексей Киселев, Ирина Автина и Оксана Чилякова. Торжественное открытие состоится 3 августа. Финал назначен на 8 августа.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.