Валентина Минченко — открытие сезона

Федерация гандбола России назвала лучших молодых игроков Суперлиги по итогам минувшего сезона. В числе главных открытий — левый крайний «Динамо‑Синары» Валентина Минченко.
Дебютный сезон в элитном дивизионе получился для 18‑летней гандболистки по-настоящему прорывным. Минченко не просто закрепилась в составе волгоградской команды — она безапелляционно выиграла конкуренцию за место в стартовом составе. В 29 из 31 матча сезона Валентина выходила на площадку с первых минут, став одной из ключевых фигур в тактических построениях тренерского штаба «Динамо‑Синары».
Результативность игрока тоже говорит сама за себя: 104 точных броска по воротам соперниц — это второй результат в команде. Стабильность на линии и умение брать на себя ответственность в решающие минуты сделали Минченко незаменимой в концовках напряжённых встреч.
Логичным итогом яркого сезона стал дебютный вызов в основную сборную России. Для игрока, ещё недавно выступавшего за молодёжную команду, такой шаг — серьёзное признание уровня.
Александр Веселовский.
Фото: Александр Овсиенко.