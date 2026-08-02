Валентина Минченко — открытие сезона

Дебютный сезон в элитном дивизионе получился для 18‑летней гандболистки по-настоящему прорывным. Минченко не просто закрепилась в составе волгоградской команды — она безапелляционно выиграла конкуренцию за место в стартовом составе. В 29 из 31 матча сезона Валентина выходила на площадку с первых минут, став одной из ключевых фигур в тактических построениях тренерского штаба «Динамо‑Синары».