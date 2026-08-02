От рысаков до пароходов. Чем гордились промышленники Перми в конце XIX в

«Причём он не только занимался доставкой грузов, но и сам участвовал в выставке, презентуя паровые пароходы по американскому типу (речь о целом наборе характерных черт, которые сложились в США, а потом повлияли на судостроение в других странах) и соль, — рассказывает Елена Шестакова. — Один из пароходов — “Екатеринбург” — заслужил награду выставки. Но это была не серебряная и не золотая медали. Любимов получил право изображения государственного герба на своих документах, что было очень почётно».