От рысаков до пароходов. Чем гордились промышленники Перми в конце XIX в

Промышленность Прикамья стоит на прочном фундаменте, который был заложен в прошлых веках. Отправной точкой считается 1723 году, когда в Перми по указу Петра I запустили Егошихинский медеплавильный завод. А одним из самых интересных периодов, когда складывался экономический облик региона, историки считают рубеж XIX-XX веков. Как раз в то время местные производители стали активно участвовать во всероссийских и международных выставках. Чем тогда гордилась губерния, рассказали в Государственном архиве Пермского края.
Только лучшие.
В 1896 году в Нижнем Новгороде состоялась Великая Всероссийская выставка. Своё название она получила неслучайно — прежде в России не проводили настолько масштабные мероприятия. Организовали её под эгидой дома Романовых. Целью было показать всё многообразие Российской империи, которая быстро развивалась и в культурном, и в экономическом плане: строились железные дороги, заводы, шла электрификация.
Нижний Новгород выбрали неслучайно. Это был крупный торговый и промышленный город, расположенный на стыке Европы и Азии. Одна только подготовка к выставке заняла около четырёх лет, о чём свидетельствуют управленческие документы, сохранившиеся в Госархиве. В них, например, указана информация о создании специального оргкомитета в Пермской губернии.
«Он отбирал предприятия для участия в выставке, продукцию, которую они могли презентовать, следил за подготовкой. В оргкомитет вошли 39 человек, в том числе представители Пермского экономического общества и Пермской комиссии Уральского общества любителей естествознания, — рассказала кандидат политических наук, заместитель директора (по науке и связям с общественностью) Государственного архива Пермского края Елена Шестакова. — Нужно было выбрать самые лучшие предприятия. Причём речь шла не только о промышленниках, но и о представителях творческих профессий и кустарях».
Выставка проходила с 28 мая по 1 октября. Её посетили около миллиона человек. Презентовали 9700 экспонатов.
«Если говорить о Пермской губернии, то она была очень широко представлена в таких отраслях, как коневодство, лесоводство и лесные технологии, горное дело и металлургия, охотничьи и рыбные промыслы», — рассказывает Елена Шестакова.
Конный завод.
Одним из самых успешных на Нижегородской выставке стал Бикбардинский конный завод (находился в Осинском уезде) дворянина Ивана Поклевского-Козелл. Он представил выведенных в Пермской губернии рысаков.
Среди архивных документов можно найти информационно-рекламный листок предприятия, где подробно рассказывается и о нём, и о его участии в выставке:
"Завод существует с 1892 году Он образовался из лошадей чистокровной рысистой породы, приведённых из Талицкого конного завода А. О. Поклевского-Козелл. Первоначально в заводе было четыре производителя, пять маток, четыре упряжных молодых жеребца, итого 13. Затем завод постепенно увеличивался: от приплода своей конюшни, приобретения от других заводчиков лучших пород и кровей производителей и маток.
В нынешнем 1896 году завод достиг следующего роста: выездных жеребцов шесть, кобылица одна. Производителей восемь, а именно: «Пермяк» и «Городничий» — собственного завода; «Джигит» — завода гг. Молоствовых; «Разгул», «Боец» и «Лучевой» — завода А. Н. Стробеуса; «Ушкуйник» — завода И. И. Воронцова-Дашкова, «Летун» — завода Тулинова. Маток 17".
Также в тексте указано, что лошади аттестованы. Некоторые из них получили на бегах и скачках высшие премии.
«При заводе производителя ежегодно бесплатная случка всех заводских производителей с крестьянскими кобылицами окрестных деревень, и с 1894 году случено таких кобылиц 205 шт., — говорится в рекламном листке. — В нынешнем 1896 году из конного завода было отправлено на Всероссийскую Выставку в Нижний Новгород семь лошадей, а именно: “Петушок”, “Пермяк”, “Павлин”, “Пава” с жеребёнком, “Награда” и “Атаманша”.
На выставке рысаки Бикбардинского конного завода получили большую серебряную медаль. Это было признанием всероссийского масштаба.
«Предприятие позиционировали как один из первых на Урале заводов, который занимался выведением высокопородных лошадей. Использовались они исключительно для соревнований. Скачки в то время были очень популярны», — подчёркивает архивист.
Чугунная история.
На выставке широко представили чугунолитейные предприятия Пермского края. В их числе был Чёрмозский завод княгини Елизаветы Христофоровны Абамелек-Лазаревой.
«Что примечательно, стенд предприятия на выставке оформили в старорусском стиле (на рубеже XIX-XX вв. он был очень популярен в архитектуре, одежде и т. д.), — отмечает Елена Шестакова. — А оформлением занималось бюро Александра Турчевича. Мы знаем, как много этот известный архитектор построил в Перми. Вывод: уровень выставки был настолько высок, что к подготовке привлекали лучших из лучших в губернии».
Завод занимался производством чугуна и листового кровельного железа. О том, что именно экспонировало на выставке предприятие, можно судить по сохранившейся с тех пор опись-фактуре, где перечислены предметы, которые доставили из Перми в Нижний Новгород. Это: листовое кровельное железо, пудлинговые куски (комья из зёрен чистого железа), болванки, чугун и другая продукция.
В путь по воде.
Многие выставочные экспонаты из Пермской губернии в Нижний Новгород доставили по воде — через Каму и Волгу — на пароходах Ивана Любимова, пермского купца 1-й гильдии, мецената, общественного деятеля, городского головы.
«Причём он не только занимался доставкой грузов, но и сам участвовал в выставке, презентуя паровые пароходы по американскому типу (речь о целом наборе характерных черт, которые сложились в США, а потом повлияли на судостроение в других странах) и соль, — рассказывает Елена Шестакова. — Один из пароходов — “Екатеринбург” — заслужил награду выставки. Но это была не серебряная и не золотая медали. Любимов получил право изображения государственного герба на своих документах, что было очень почётно».
В каталоге, специально подготовленном для выставки, можно увидеть двух производителей, которые широко себя разрекламировали. Помимо Бикбардинского конного завода это были предприятия Ивана Любимова.
В рекламном листе говорится, что купец экспонирует на выставке модели судов и образцы соли «собственных Березниковского и Дедюхинского заводов, где в год вываривается не менее 4 млн пудов» приправы.
«Пермская губерния, представляющая громадный горнозаводский район, обладает всеми благоприятными условиями для развития производства всякого рода машин, аппаратов и судов, причём наиболее удобным пунктом является губернский город Пермь, стоящий при р. Каме, — говорится в рекламном листке. — На этом месте Иван Иванович Любимов в 1876 году приобрёл завод, постепенно приспособив его для постройки в обширных размерах всякого рода машин, аппаратов и паровых судов. В настоящее время производство его простирается на сумму от 500 тыс. до 700 тыс. руб. в год. На заводе работает цеховых и чернорабочих до 1000 человек».
В то время завод расходовал в год до 80 тыс. пудов (пуд равен 16,38 кг) чугуна, 75 тыс. пудов корабельного, котельного и других видов железа, до 2 тыс. пудов красной и жёлтой меди, а также до 140 тыс. пудов каменного угля с Нижне-Губахинских копей.
Начиная с 1876 году и до открытия выставки в Нижнем Новгороде на предприятии построили 53 паровых судна, предназначенных для использования не только на таких реках, как Кама, Белая, Волга, Ока, Печора, Обь, но даже в море. А ещё завод выпускал продукцию для перевозки нефтепродуктов.
«Пароходы, строящиеся на заводе И. И. Любимова, приобрели такую известность своими хорошими качествами, что в настоящее время вызвали новый предмет производства — завод стал получать заказ морских судов для Каспийского моря, — отмечено в каталоге выставки. — В 1888, 1890, 1894 годах построено пять шхун для перевозки наливом нефти и имеются вновь заказы таковых, что очевидно свидетельствует о достоинстве построенных судов».
Отмеченный на выставке двухэтажный пассажирский пароход американского типа «Екатеринбург» изготовили вместе ещё с двумя аналогичными судами в 1896 году. Он отличался «роскошной отделкой» и выполнял регулярные рейсы между Нижним Новгородом, Казанью и Пермью. Каюты были первого и второго классов (общие и отдельные).
«Внутри — роскошная отделка, полное удобство и электрическое освещение», — говорится в рекламном проспекте.
В архиве отмечают, что электрификация судов в то время была новшеством и говорила о фешенебельности парохода.
Думали о лесах.
В числе особо примечательных на экспозиции в Нижнем Новгороде можно назвать павильон Строгановых (один из самых влиятельных дворянских родов в истории России, представители которого занимались развитием промышленности и поддержкой культуры). Там представляли продукцию железоделательных заводов и лесного хозяйства.
«Сохранилась уникальная фотография, на которой можно увидеть оформление площадки. Перед самим павильоном разбили сад, используя растения, которые произрастали непосредственно в имении Строгановых в Пермской губернии. Доставить их в целости и сохранности было непросто, как и добиться их приживания на новом месте, — отмечает Елена Шестакова. — Но у Строганова была очень сильная школа лесоводов, которую в те годы возглавил Фёдор Теплоухов. Следуя по стопам своего отца, последний занимался искусственным лесоразведением. Новые саженцы высаживали в местах вырубки. Это было лесовосстановление в чистом виде».
Фёдор Теплоухов сам подбирал растения для выставки. К этой работе привлекли известного пермского ботаника Павла Сюзева.
«Был отдельно разработанный детальный ландшафтный проект площадки, — рассказывает архивист. — Сохранились телеграммы, в которых Теплоухов и Сюзев сообщают в Пермь, какие растения необходимо дослать в Нижний Новгород. Площадь питомника, разбитого на выставке, составляла 150 кв. сажен (порядка 6 соток) в виде большого полусегмента».
Дорогу кустарям.
Любопытно, что в Нижний Новгород из Перми отправились не только крупные предприятия, но и кустари, известные своим мастерством далеко за пределами Прикамья. На выставке они получили множество наград.
«Пермскую губернию представляли 178 кустарей. То есть это было отдельное направление выставки. Пермяки презентовали лучшие образцы камнерезного промысла, пимокатного (изготовление валенок) производства, деревообделочного, кожевенного, экипажного дела и т. д., — рассказывает Елена Шестакова. — Список продукции, которую изготавливали в то время пермские кустари, огромен. Наград было немало».
Например, бронзовые медали за производство медной посуды получили представители Суксунского завода. Кустарям Юговского завода вручили награду за изготовление письменных столов. А курашимское предприятие поощрили за производство колесянок (маленькие тележки). «И до и после выставки Пермская губерния славилась кустарным производством. Я склонна связывать это с тем, что здесь было одно из сильнейших Земств в Российской Империи. Оно развивало три направления: медицину, образование и кустарное производство», — отмечает специалист.
Участие в нижегородской выставке не только способствовало налаживанию новых экономических связей, но и работало на репутацию России в целом и губернии в частности. Пермские производители смогли зарекомендовать себя в качестве одних из самых лучших. А деловая репутация была очень важна.