Обломки БПЛА упали в Румынии возле украинской границы

В воскресенье Румыния сообщила о падении фрагментов дрона на своей территории. Беспилотник находился в воздушном пространстве страны около 20 минут. 2 августа в 15:09 по Москве радиолокационная система зафиксировала его у границы с Украиной. В ответ были подняты два истребителя F-16 с авиабазы Борча.
«Обломки дрона обнаружили на сельхозучастке возле населенного пункта Периправа примерно в одном километре от границы с Украиной… Цель была сбита украинскими силами», — сообщили в румынском МО.
В ведомстве сообщили, что беспилотник находился в воздушном пространстве над территориальными водами и рядом с рукавом Сулина около 20 минут. Затем он изменил курс и направился в сторону Украины. Пострадавших или материального ущерба не обнаружено.
Ранее KP.RU сообщил, что латвийский беспилотник Penguin C UAS летал в районе белорусской границы.