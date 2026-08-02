Синоптики анонсировали возвращение 30-градусной жары в Калининград

В Калининград в первой половине следующей недели вернется 30-градусная жара. Как сообщает экспертный паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области», вынос тропической воздушной массы весьма возможен со вторника по четверг.
«В понедельник в умеренной воздушной массе будет комфортно (~+20…+24°С), а со вторника по четверг благодаря выносу тропической воздушной массы будет жарковато (до +26…+28°С и выше) с пиком жары в среду-четверг (до ~+29…+31°С)», — пообещали администраторы сообщества.
Следующие осадки в виде локальных ливней и гроз, как обещают синоптики, наиболее вероятны в среду. К концу следующей недели (начиная с пятницы) в регион может вернуться умеренная/умеренно-прохладная погода с температурами ~+19…+22°С днём.