Синоптики анонсировали возвращение 30-градусной жары в Калининград

«В понедельник в умеренной воздушной массе будет комфортно (~+20…+24°С), а со вторника по четверг благодаря выносу тропической воздушной массы будет жарковато (до +26…+28°С и выше) с пиком жары в среду-четверг (до ~+29…+31°С)», — пообещали администраторы сообщества.