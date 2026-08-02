В Провансе открыта выставка фотографий Пола Маккартни «Взгляд из центра бури»

В каком-то смысле можно сказать, что выставка фотографий Пола Маккартни в Экс-ан-Провансе — это не лишенная ностальгического настроения реконструкция времени. А именно — нескольких месяцев 1963 и 1964 года, когда британская группа «Битлз» обрела славу и битломания распространялась по всему свету как музыкальная пандемия.