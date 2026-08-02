В Татарстане отремонтировали участок дороги Азнакаево — Ютаза — М-5

Уточняется, что работы проводились на отрезке км 20,4 — км 21,3 в Ютазинском районе. Специалисты сняли старое дорожное покрытие и уложили два слоя асфальтобетона. Кроме того, укрепили обочины, а также нанесли новую разметку. Отметим, дорога связывает город Азнакаево и село Ютаза и обеспечивает доступ к социально-значимым объектам.