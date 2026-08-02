В Татарстане отремонтировали участок дороги Азнакаево — Ютаза — М-5

Участок автомобильной дороги Азнакаево — Ютаза — М-5 в Татарстане привели в порядок при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Уточняется, что работы проводились на отрезке км 20,4 — км 21,3 в Ютазинском районе. Специалисты сняли старое дорожное покрытие и уложили два слоя асфальтобетона. Кроме того, укрепили обочины, а также нанесли новую разметку. Отметим, дорога связывает город Азнакаево и село Ютаза и обеспечивает доступ к социально-значимым объектам.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.