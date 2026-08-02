В Казани прошла выставка в честь 90-летия киностудии «Союзмультфильм»

Экспозиция рассказывает об истории легендарной киностудии, которой в этом году исполняется 90 лет. Посетители могут увидеть архивные декорации, материалы и познакомиться с процессом создания анимационных фильмов: от первых эскизов до готовой картины. Также в ходе выставки для гостей проводились дополнительные активности: ежедневный показ мультфильмов, мастер-классы по выходным и встречи с любимыми героями.