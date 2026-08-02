Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани прошла выставка в честь 90-летия киностудии «Союзмультфильм»

Посетители могут увидеть архивные декорации и познакомиться с процессом создания анимационных фильмов.

Источник: Национальные проекты России

Передвижной проект «Фабрика чудес» с интерактивной выставкой в честь 90-летия киностудии «Союзмультфильм» работал с 10 по 19 июля в Казани, сообщили в Министерстве экономики Республики Татарстан. Проведение подобных мероприятий соответствует целям национального проекта «Молодёжь и дети».

Экспозиция рассказывает об истории легендарной киностудии, которой в этом году исполняется 90 лет. Посетители могут увидеть архивные декорации, материалы и познакомиться с процессом создания анимационных фильмов: от первых эскизов до готовой картины. Также в ходе выставки для гостей проводились дополнительные активности: ежедневный показ мультфильмов, мастер-классы по выходным и встречи с любимыми героями.

По словам советника генерального директора киностудии «Союзмультфильм» Дмитрия Короткова, значительная часть реквизита прошлых десятилетий не сохранилась, поэтому представленные на выставке экспонаты имеют особую ценность. После Казани выставка отправилась в Саратов, Екатеринбург, Тюмень и Челябинск.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Татарстан: один из крупнейших и наиболее развитых регионов России
Республика Татарстан — субъект Российской Федерации, расположенный в центре европейской части страны, в месте слияния Волги и Камы. Регион считается одним из ведущих экономических, научных и культурных центров России; также он известен развитой промышленностью, богатым историческим наследием, многонациональным населением и столицей — Казанью. Собрали все самое главное.
Читать дальше