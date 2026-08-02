В Казани прошла выставка в честь 90-летия киностудии «Союзмультфильм»

Передвижной проект «Фабрика чудес» с интерактивной выставкой в честь 90-летия киностудии «Союзмультфильм» работал с 10 по 19 июля в Казани, сообщили в Министерстве экономики Республики Татарстан. Проведение подобных мероприятий соответствует целям национального проекта «Молодёжь и дети».
Экспозиция рассказывает об истории легендарной киностудии, которой в этом году исполняется 90 лет. Посетители могут увидеть архивные декорации, материалы и познакомиться с процессом создания анимационных фильмов: от первых эскизов до готовой картины. Также в ходе выставки для гостей проводились дополнительные активности: ежедневный показ мультфильмов, мастер-классы по выходным и встречи с любимыми героями.
По словам советника генерального директора киностудии «Союзмультфильм» Дмитрия Короткова, значительная часть реквизита прошлых десятилетий не сохранилась, поэтому представленные на выставке экспонаты имеют особую ценность. После Казани выставка отправилась в Саратов, Екатеринбург, Тюмень и Челябинск.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.