В Самарской области школьники посетили фармацевтический завод

Для школьников эта экскурсия стала погружением в профессию. Ребята смогли представить, как устроен рабочий день инженера, технолога, лаборанта, какие компетенции сегодня востребованы в фармацевтике и биотехнологиях. Уточняется, что многие задумались о том, что их будущее может быть связано с высокотехнологичными предприятиями региона.