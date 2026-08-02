В Самарской области школьники посетили фармацевтический завод

Старшеклассники Красноярского района Самарской области посетили с экскурсией фармацевтический завод компании «СамАрс» в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации муниципалитета.
В ходе экскурсии ребята увидели весь производственный цикл: от приготовления желатиновой массы и капсульных смесей до упаковки готовой продукции. Им продемонстрировали современные технологические линии, на которых изготавливаются твердые и мягкие капсулы, а также познакомили с этапами создания самих таблеток.
Для школьников эта экскурсия стала погружением в профессию. Ребята смогли представить, как устроен рабочий день инженера, технолога, лаборанта, какие компетенции сегодня востребованы в фармацевтике и биотехнологиях. Уточняется, что многие задумались о том, что их будущее может быть связано с высокотехнологичными предприятиями региона.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.