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Мадьяр: Венгрию ждёт сложный период после остановки АЭС «Пакш»

Премьер-министр Венгрии заявил, что страну ожидает критический период.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страну ожидает критический период в течение следующих пяти дней после полной остановки АЭС «Пакш» 2 августа. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

«Нас ждут самые критические пять дней», — сказал венгерский чиновник, но при этом заверил, что энергосистема Венгрии работает стабильно. По его словам, станцию отключили из-за постоянного снижения уровня воды в Дунае, произошло это впервые за 44 года.

По прогнозам, в ближайшие недели уровень воды в Дунае останется слишком низким для охлаждения реакторов. Отметим, что водоём измельчал из-за аномальной жары в Европе. Специалисты связывают климатическую аномалию с потеплением в Арктике.

Между тем, в феврале 2026 года в Венгрии стартовало строительство АЭС «Пакш-2» с участием России. Станция уже получила статус крупнейшей атомной стройки в Европе.

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