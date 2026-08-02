Мадьяр: Венгрию ждёт сложный период после остановки АЭС «Пакш»

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страну ожидает критический период в течение следующих пяти дней после полной остановки АЭС «Пакш» 2 августа. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в соцсетях.
«Нас ждут самые критические пять дней», — сказал венгерский чиновник, но при этом заверил, что энергосистема Венгрии работает стабильно. По его словам, станцию отключили из-за постоянного снижения уровня воды в Дунае, произошло это впервые за 44 года.
По прогнозам, в ближайшие недели уровень воды в Дунае останется слишком низким для охлаждения реакторов. Отметим, что водоём измельчал из-за аномальной жары в Европе. Специалисты связывают климатическую аномалию с потеплением в Арктике.
Между тем, в феврале 2026 года в Венгрии стартовало строительство АЭС «Пакш-2» с участием России. Станция уже получила статус крупнейшей атомной стройки в Европе.