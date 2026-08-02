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В Ростовской области в ДТП на трассе опрокинулся автомобиль, пострадал подросток

На автодороге под Ростовом в аварии с двумя автомобилями пострадал юный пассажир.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области произошла авария, в которой пострадал несовершеннолетний пассажир. Об этом сообщает в телеграм-канале Госавтоинспекция региона.

ДТП случилось 1 августа на автодороге «Новороссия» в Неклиновском районе. По предварительным данным, водитель за рулем «Hyundai Solaris», проезжая перекресток не убедился в безопасности маневра и врезался в «Ладу Ларгус». От удара отечественный автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир «Лады Ларгус». С травмами подросток был доставлен в больницу.

— Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

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