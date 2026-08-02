В Ростовской области в ДТП на трассе опрокинулся автомобиль, пострадал подросток

ДТП случилось 1 августа на автодороге «Новороссия» в Неклиновском районе. По предварительным данным, водитель за рулем «Hyundai Solaris», проезжая перекресток не убедился в безопасности маневра и врезался в «Ладу Ларгус». От удара отечественный автомобиль опрокинулся.