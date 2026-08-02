Экс-посол Германии в РФ оценил физическую форму Путина как хорошую

Также глава государства признался, что просыпается по утрам без будильника. Он добавил, что последние три года часто ночует в Кремле. На кадрах виден и портрет императора Александра III, к которому Путин неоднократно выражал уважение, а также белый рояль у окна, библиотека, две спальни и небольшая «домашняя церквушка».