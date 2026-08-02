В Нижегородской области пройдет инвестиционный час для предпринимателей

Инвестиционный час для предпринимателей пройдет 5 августа в Павловском округе Нижегородской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Мероприятие отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Во встрече также примет участие территориальный управляющий корпорации развития Нижегородской области Юрий Кашин. Там представители бизнес-сообщества округа смогут получить бесплатные консультации по вопросам реализации инвестиционных проектов, а также ознакомиться с действующими мерами поддержки бизнеса, цифровыми сервисами для инвесторов и возможностями Корпорации развития региона.
«Обратиться к территориальным управляющим можно на любом этапе реализации проекта — от подготовки бизнес-плана до ввода предприятия в эксплуатацию. Наши специалисты обладают всеми необходимыми компетенциями, чтобы помочь бизнесу в решении любых вопросов, связанных с реализацией инвестиционных проектов», — отметил генеральный директор корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.