В Нижегородской области пройдет инвестиционный час для предпринимателей

«Обратиться к территориальным управляющим можно на любом этапе реализации проекта — от подготовки бизнес-плана до ввода предприятия в эксплуатацию. Наши специалисты обладают всеми необходимыми компетенциями, чтобы помочь бизнесу в решении любых вопросов, связанных с реализацией инвестиционных проектов», — отметил генеральный директор корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.