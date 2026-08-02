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Правило для всей страны: в России хотят запретить шумный ремонт в многоэтажках с 22:00 до 8:00

Ограничения не коснутся аварийных и других неотложных работ.

Источник: Клопс.ru

В РФ хотят запретить шумные строительные и ремонтные работы в жилых домах с 22:00 до 8:00 по местному времени. Об этом, ссылаясь на внесённый в Госдуму законопроект, пишет «Российская газета» в воскресенье, 2 августа.

Авторы инициативы предлагают закрепить ограничение в Жилищном кодексе и распространить его на все помещения в многоэтажках. Оно коснётся переустройства и перепланировки, при которых применяют технику и механизированные инструменты либо воздействуют на конструкции здания. Конкретный перечень утвердит правительство.

Запрет не будет распространяться на аварийные, восстановительные и другие неотложные работы. Их разрешат проводить для устранения угрозы жизни и здоровью людей, ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, обеспечения личной и общественной безопасности, обороны страны и антитеррористической защищённости. Ограничение также не затронет процессы, перерыв в которых может повредить конструкции, инженерные системы или имущество либо создать риски для граждан.

Закон о тишине запрещает шуметь в часы, установленные региональными правилами. Нарушителям может грозить штраф за вечернюю уборку с пылесосом или стиральной машиной, громкую музыку, крики, лай животных и шумные вечеринки.

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