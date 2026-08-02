Правило для всей страны: в России хотят запретить шумный ремонт в многоэтажках с 22:00 до 8:00

Запрет не будет распространяться на аварийные, восстановительные и другие неотложные работы. Их разрешат проводить для устранения угрозы жизни и здоровью людей, ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, обеспечения личной и общественной безопасности, обороны страны и антитеррористической защищённости. Ограничение также не затронет процессы, перерыв в которых может повредить конструкции, инженерные системы или имущество либо создать риски для граждан.