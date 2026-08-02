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Сборная Белоярской АЭС взяла серебро на чемпионате по легкой атлетике

Соревнования прошли на стадионе «Калининец» в Екатеринбурге.

Источник: Национальные проекты России

Сборная Белоярской атомной электростанции, расположенной в Свердловской области, стала серебряным призером на ПСБ чемпионате России по легкой атлетике, сообщили в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона. Состязания провели в поддержку задач государственной программы «Спорт России».

Соревнования прошли с 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» в Екатеринбурге. На чемпионате по 23 дисциплинам выступили более 800 атлетов, среди которых чемпионы мира, рекордсмены страны.

Сборная атомной станции участвовала в корпоративном треке в двух эстафетах: 4×400 метров и короткой шведской. В каждой из них коллектив стал серебряным призером и по итогам получил второе общекомандное место.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.