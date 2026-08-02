Более 5,5 тысяч человек приняли участие в «Ночном забеге в “Столице закатов”

«За четыре года Ночной забег стал одним из самых узнаваемых спортивных событий летнего сезона в Нижнем. Мы объединяем спорт, музыку и городскую культуру, создавая особую атмосферу для участников и зрителей», — отметила директор АНО «Рейтинг спорт» Наталия Бочарова.