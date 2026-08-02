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Более 5,5 тысяч человек приняли участие в «Ночном забеге в “Столице закатов”

Он проходил в историческом центре Нижнего Новгорода.

Источник: Время

Ночной забег состоялся в Нижнем Новгороде 1 августа.

В этом году на дистанции вышло более 5,5 тысяч человек.

«Многие именно в рамках Ночного забега впервые вышли на старт: для новичков — дистанция 2 км. Для более опытных — 5 и 10 км», — сказал министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

Трассы всех дистанций были проложены по Нижневолжской набережной.

В ходе забега участники могли видеть световое шоу на стене между Георгиевской и Борисоглебской башнями Нижегородского кремля.

«За четыре года Ночной забег стал одним из самых узнаваемых спортивных событий летнего сезона в Нижнем. Мы объединяем спорт, музыку и городскую культуру, создавая особую атмосферу для участников и зрителей», — отметила директор АНО «Рейтинг спорт» Наталия Бочарова.

Добавим, что «Ночной забег в “Столице закатов” отвечает задачам программы “Спорт России”, которая начала действовать по поручению президента Владимира Путина.

Как сообщалось ранее, нижегородские журналисты приняли участие в «Ночном забеге».