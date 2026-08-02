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В Кинеле Самарской области экологи провели викторину для дошкольников

Дошкольники узнали, как важно экономить воду и электроэнергию.

Источник: Национальные проекты России

Воспитанники детского сада «Солнышко» Кинеля приняли участие в познавательной викторине по теме экологии, сообщили в администрации городского округа Самарской области. Просвещение в вопросах бережного отношения к природе — задача национального проекта «Экологическое благополучие».

Мероприятие подготовили специалисты управления административного, экологического и муниципального контроля администрации городского округа. Воспитанники подготовительной группы отвечали на вопросы о животных и растениях родного края, о важности сортировки мусора и сохранения чистоты окружающей среды. Детям были показаны иллюстрации и тематические материалы, что сделало процесс обучения увлекательным и запоминающимся.

Сотрудники администрации не только задавали вопросы детям, но и делились интересными фактами о природоохранной деятельности в городе. Дошкольники узнали, как важно экономить воду и электроэнергию, почему нельзя бросать мусор на улице и как можно помочь природе в повседневной жизни. Особое внимание было уделено правилам поведения в лесу и на водоемах. По завершении мероприятия самые активные участники получили значки «Эколята».

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.