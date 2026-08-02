В Кинеле Самарской области экологи провели викторину для дошкольников

Сотрудники администрации не только задавали вопросы детям, но и делились интересными фактами о природоохранной деятельности в городе. Дошкольники узнали, как важно экономить воду и электроэнергию, почему нельзя бросать мусор на улице и как можно помочь природе в повседневной жизни. Особое внимание было уделено правилам поведения в лесу и на водоемах. По завершении мероприятия самые активные участники получили значки «Эколята».