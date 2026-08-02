Тихой измены не вышло: Женатый юрист из дела Маска попал с любовницей на камеру блогера в Нью-Йорке

В США новый скандал с изменой, и на этот раз его главным героем стал знаменитый юрист, один из лучших в этой сфере, 45-летний Натаниэль Каллертон. Настоящая звезда американской юриспруденции, он участвовал в деле Илона Маска, защищает права многих крупных компаний, в том числе Lipton и Wachtell. Но теперь его карьере, похоже, конец.