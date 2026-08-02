Тихой измены не вышло: Женатый юрист из дела Маска попал с любовницей на камеру блогера в Нью-Йорке

В США новый скандал с изменой, и на этот раз его главным героем стал знаменитый юрист, один из лучших в этой сфере, 45-летний Натаниэль Каллертон. Настоящая звезда американской юриспруденции, он участвовал в деле Илона Маска, защищает права многих крупных компаний, в том числе Lipton и Wachtell. Но теперь его карьере, похоже, конец.
В Центральном парке блогер Джей Гуапо с 3,5 млн подписчиков заметил целующуюся пару на скамейке в районе «Биллионеры-роу», где живут самые состоятельные жители Нью-Йорка. Гуапо начал съёмку и сделал им замечание: «Ребята, снимите номер. Здесь дети». Пара прекратила поцелуй и попыталась уйти, но мужчина потребовал: «Опусти телефон».
Видео стало вирусным, набрав почти 6 млн просмотров в TikTok и около 4 млн в Instagram*. Героями оказались Натаниэль Каллертон, партнёр фирмы Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, и Келси Боренцвейг (29 лет), юрист из того же отдела.
Каллертон женат на прокуроре Мооре Ким Пензе, которая вела дело основателя NXIVM Кита Раньере. Они живут на Пятой авеню в Манхэттене. Боренцвейг также замужем, и видео показало измену с обеих сторон.
Financial Times сообщила, что Каллертон планировал перейти в Gibson Dunn с пятью партнёрами из Wachtell, что сулило ему значительное повышение дохода (12 млн долларов в год против текущих 4 млн долларов). Однако после скандала Gibson Dunn отозвала предложение.
Каллертон и Боренцвейг входили в команду юристов Wachtell, которая успешно защитила OpenAI и Сэма Альтмана от иска Илона Маска на 150 млрд долларов под руководством адвоката Билла Савитта, недавно перешедшего в Gibson Dunn. Каллертон планировал участвовать в этом переходе.
Напомним, что до этого самым громким скандалом с изменой в США стал миллиардер Эндрю Байрон из Astronomer, который с любовницей попал на большой экран во время концерта.
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