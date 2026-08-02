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Кэти Перри заметили на отдыхе с экс-премьером Канады

Американская певица Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо отдохнули вместе в Сен-Тропе.

Американская певица Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо отдохнули вместе в Сен-Тропе. Фотографии публикует Harper’s Bazaar.

Для отдыха на пляже 41-летняя певица выбрала бикини коричневого цвета и солнцезащитные очки люксового бренда. Папарацци удалось заснять моменты отдыха пары: свидание у пирса с шампанским и совместное купание в море.

Отношения Трюдо и Перри были официально подтверждены в октябре 2025 года. Празднование дня рождения исполнительницы прошло в кабаре Crazy Horse Paris под прицелом многочисленных камер. По окончании шоу пара покинула заведение, держась за руки. Встретившись с фанатами, они приняли поздравления и цветок для Перри, после чего оперативно уехали на автомобиле.

Ранее Кэти Перри возмутилась, что Белый дом использовал ее трек.

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