Тарзан признался, что после завершения карьеры танцора его «лишили подзарядки»

Танцор Сергей Глушко, известный как Тарзан, в программе «Наши 2000-е» рассказал, что скучает по тем временам, когда зал «ревел» при его выходе на сцену. По его словам, в этот бизнес он пришел не ради денег.
— Со временем я стал задумываться: мне сейчас полтос, я оглядываюсь, а где те огромные ребята-красавцы, которые должны наступать мне на пятки? Они выступают, но где яркие имена? Чем я такой особенный? А тем, что пришел в этот бизнес не из-за денег, — отметил он.
Тарзан признался, что после завершения карьеры танцора у него наступила дофаминовая яма — эмоциональный упадок сил.
— Я понимал, что занял некую специфическую нишу, но когда этого вдруг не стало, а замены в виде театральной сцены еще не было, наступила дофаминовая яма. Мне этого не хватало, я физически ощущал, что меня лишили подзарядки, — сказал знаменитость.
Единственный наследник певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип женился в августе 2024 года. Муж исполнительницы рассказал журналистам, что сначала они не были рады свадьбе сына на стриптизерше Мелиссе Фокс (настоящее имя — Анна Волынкина). Молодые люди познакомились четыре года назад в одном из ночных клубов в Москве. Звездные супруги этому не обрадовались.