Тарзан признался, что после завершения карьеры танцора его «лишили подзарядки»

— Со временем я стал задумываться: мне сейчас полтос, я оглядываюсь, а где те огромные ребята-красавцы, которые должны наступать мне на пятки? Они выступают, но где яркие имена? Чем я такой особенный? А тем, что пришел в этот бизнес не из-за денег, — отметил он.