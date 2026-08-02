Новый «Человек-паук» побил рекорд «Мстителей» по сборам в первый день

Однако при подсчете сборов за первый день в североамериканском прокате ленте удалось обогнать «Мстителей». Новая картина о Человеке-пауке собрала в первый день проката в США и Канаде $167 млн, тогда как «Мстители. Финал» за тот же срок в 2019 году — $157 млн.