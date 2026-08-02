Российские космонавты рассказали о комарах, режиме дня и омоложении на МКС

Так, Пётр Дубров развеял миф о наличии на станции комаров, упомянув лишь об экспериментальных мухах-дрозофилах. Андрей Федяев поделился деталями распорядка дня (подъём в 6:00, отбой в 21:30), а Анна Кикина прокомментировала слухи об «омолаживающем» эффекте космоса, отметив, что после первого полёта окружающие действительно заметили её преображение.
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