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Российские космонавты рассказали о комарах, режиме дня и омоложении на МКС

Космонавты российского сегмента МКС пообщались по радиосвязи с воспитанниками татарстанского лагеря «Космос». В ходе сеанса, о котором сообщила спецкор ТАСС Анна Кикина, экипаж ответил на любопытные вопросы детей.

Источник: Life.ru

Так, Пётр Дубров развеял миф о наличии на станции комаров, упомянув лишь об экспериментальных мухах-дрозофилах. Андрей Федяев поделился деталями распорядка дня (подъём в 6:00, отбой в 21:30), а Анна Кикина прокомментировала слухи об «омолаживающем» эффекте космоса, отметив, что после первого полёта окружающие действительно заметили её преображение.

Новая космическая экспедиция стартовала 14 июля: ракета «Союз-2.1а» успешно вывела на орбиту корабль «Союз МС-29» с экипажем на борту. К МКС отправились Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Впереди у космонавтов ответственная миссия, которая продлится 261 день.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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