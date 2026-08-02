Жители Чапаевска отправили 2,5 тыс. онлайн-заявок на благоустройство

Жители города Чапаевска Самарской области за 6 месяцев 2026 года подали более 2,5 тысячи электронных обращений через госпаблик и платформу «Госуслуги. Решаем вместе», сообщили в администрации городского округа. Работа сервисов отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Так, с января по июль поступило около 2,5 тысячи заявок от горожан. Среди отработанных тем — восстановление дорожного полотна, наружное освещение, санитарная очистка и благоустройство придомовых территорий. Аналитика обращений также помогает корректировать планы городского развития.
«Главное преимущество — прозрачность. Заявка уходит напрямую исполнителю. Это не просто прием жалоб, а инструмент совместного проектирования комфортного города», — отметил глава Чапаевского округа Александр Краснов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.