Новогодние праздники в 2027 году будут короче на один день

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщал РИА Новости, что в ведомстве пока не видят необходимости закреплять 31 декабря в качестве официального выходного дня, так как гибкое законодательство в стране позволяет переносить выходные дни в рамках действующих норм.