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NYT обвинила Китай в сборе данных об иностранцах через специальную систему

В США снова утверждают, будто Китай «за всеми шпионит».

Источник: Комсомольская правда

Китайская цифровая система, предназначенная для сбора и анализа персональных данных иностранцев, привлекла внимание американской газеты The New York Times. По данным американской газеты система, известная как «Платформа динамического контроля иностранных граждан», была разработана для полиции города Чжанцзякоу, который принимал Зимние Олимпийские игры 2022 года.

База данных включает подробные досье на 12 тыс. иностранцев из Тайваня, Египта, Ирана, Израиля, Марокко, Пакистана и Судана. В ней содержатся данные о зарубежных журналистах, студентах и лицах из категории «ключевых фигур».

Программа обладает современным графическим интерфейсом и напрямую связана с пекинской технологической компанией Origin Dynamic. Эта компания специализируется на поставках робототехники и оборудования для систем видеонаблюдения, используемых китайскими правоохранительными органами.

Ранее KP.RU сообщил, что США давно и упорно обвиняют Китай в шпионаже, слежке и многом другом, зачастую используя крайне неубедительные доводы. Например, что китайцы следят за ними через погрузочные краны.

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