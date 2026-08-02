На Украине объяснили данные о частичной отмене отсрочки от армии

В публикации также упоминались одинокие отцы при определенных обстоятельствах, мужчины, ухаживающие за людьми с инвалидностью I или II группы при наличии других трудоспособных родственников, сотрудники предприятий и организаций Минобороны, а также лица, ранее признанные ограниченно годными к службе. Кроме того, утверждалось, что мужчины, которых повторная военно-врачебная комиссия признала годными, а также обладатели документов об инвалидности I или II группы, оформленных после 24 февраля 2022 года, должны пройти повторный медицинский осмотр.