На Украине объяснили данные о частичной отмене отсрочки от армии

На Украине опровергли сообщения о сокращении перечня оснований для отсрочки от призыва на военную службу. В структуре ТЦК сообщили на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), что ранее по ошибке повторно опубликовали информацию за август 2024 года.
Ранее на странице ТЦК появилось сообщение, согласно которому право на отсрочку потеряли восемь категорий военнообязанных. Среди них были названы студенты и аспиранты заочной и вечерней форм обучения, а также получающие второе или третье высшее образование; многодетные мужчины с задолженностью по алиментам; лица, ухаживающие за супругами с инвалидностью III группы.
В публикации также упоминались одинокие отцы при определенных обстоятельствах, мужчины, ухаживающие за людьми с инвалидностью I или II группы при наличии других трудоспособных родственников, сотрудники предприятий и организаций Минобороны, а также лица, ранее признанные ограниченно годными к службе. Кроме того, утверждалось, что мужчины, которых повторная военно-врачебная комиссия признала годными, а также обладатели документов об инвалидности I или II группы, оформленных после 24 февраля 2022 года, должны пройти повторный медицинский осмотр.
В ТЦК затем подчеркнули, что на сегодняшний день никаких новых изменений относительно правил предоставления отсрочки в законодательстве нет. Также центр удалил предыдущую публикацию, провисевшую на странице около двух дней.
На сегодняшний день на Украине продолжают действовать военное положение и всеобщая мобилизация.
В конце июля «Украинская правда» сообщила, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вместе с командованием Генштаба ВСУ проводят проверки в ТЦК. Следователи начали проверять возможное содействие уклонению от мобилизации за деньги, а также данные о превышении полномочий, включая избиения и пытки военнообязанных. Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что количество жалоб на действия ТЦК в 2025 году увеличилось вдвое.
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