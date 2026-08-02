Отключение света, воды и газа ждёт волгоградцев в понедельник, 3 августа

Жителей Волгоградской области ждёт отключение трёх коммунальных ресурсов в первый понедельник августа.
Так, горячей воды не будет в Красноармейском районе Волгограда с 3 августа по адресам:
ул. 2-я Динамовская, 6а, 7.
ул. 2-я Караванная, 21, 37, 39, 41, 43.
ул. 2-я Штурманская, 2, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 19.
ул. 40 лет ВЛКСМ, 5, 17а.
ул. 50 лет Октября, 3, 5, 7, 13, 15, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 25, 27, 20, 22, 24, 28, 30, 36а.
ул. Бахтурова, 21, 23, 27, 29, 31.
ул. Брестская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23.
ул. Вучетича, 1, 2, 4, 5, 5а, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 19, 20, 22, 24.
ул. Гагринская, 1, 5, 7, 7а, 9.
пр. Героев Сталинграда, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.
ул. Голубева, 1а, 3.
ул. Гремячинская, 10а, 12а, 11, 18, 26, 28.
ул. Зерноградская, 1а, 2, 3, 6, 8, 10.
пр. Канатчиков, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 16а, 17, 19, 21, 18, 20, 22, 26.
ул. Копецкого, 1а, 10.
ул. Ломакина, 1, 1а, 6, 8, 12, 22, 26, 28, 3, 5, 5а, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 24а.
ул. Мачтозаводская, 122, 124.
ул. Моцарта, 17а.
ул. Николаевская, 4, 6, 11, 13, 15.
ул. Панферова, 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 14.
ул. Пятиморская, 15, 37, 39, 41, 41а.
ул. Российская, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16.
ул. Саушинская, 1, 1а, 2а, 4, 6, 7, 30, 32, 41.
ул. Светлоярская, 46.
пр. Столетова, 2, 2а, 6, 32, 34, 38, 43, 44, 48, 50, 51, 53, 55.
ул. Танеева, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
ул. Удмуртская, 2, 4, 6, 14, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 45, 47а, 51, 69, 71, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105.
ул. Фадеева, 29, 31, 33, 33а, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 59а, 61, 63, 65.
ул. Якуба Коласа, 24.
Подачу ресурса приостановят до четверга, 6 августа.
Без газа оставят:
с 08:00 3 августа до 12:00 04 августа в хуторах Упорниковский, Панькинский, Хорошенский Нехаевского района;
с 08:00 3 августа до 17:00 06 августа в станице Тепикинской и хуторах Акчернский, Долговский, Дубовский, 1-й Дьяконовский и Проваторовский Урюпинского района.
Электроэнергии не будет в домах пяти районов Волгограда.
Ворошиловский район 09:00−17:00.
ул. Базисная д.115−117 д.115а,
ул. Нагорная д.139−151 д.118−126 д. 129 д. 100 д. 101 д. 297 д. 298 д. 132 д. 134,
ул. Ойротская д. 184,
ул. Орская д. 252 д.261а д. 300, 134.
ул. Елисеева д. 4 д. 6,
ул. Нежинская д.2−10 д.1а д. 1 д. 3 д. 5,
ул. Кронштадская д. 41 д. 43.
Кировский район (время ограничения на сайте Россети-Юг — 17:00−17:00).
х. Бекетовский Перекат.
х. Кожзавод.
СНТ Аврора.
х. Павловский.
х. Крестовый.
х. Рыбовод-1.
х. Лесной.
Красноармейский район.
10:00−15:00:00.
пр-кт Канатчиков д. 7 д. 9.
ул. Ломакина д. 19.
09:00−17:00.
ул. Мичурина д.63а-75 д.68а-76 д. 64 д. 66 д.66а.
ул. Просторная д.17а-23 д.20−28 д.18/4.
ул. Лермонтова д.23−29.
пл. Белинского д. 14.
Советский район.
10:00−15:00.
ул. Люберецкая д. 24.
пер. Тепличный д.22−30 д.22а-30а д. 308 д. 309 д. 27 д. 29 д.29а д.301−4 д.302−4 д. 303 (ж/д) д. 303 д. 305 д.306−1 д.306−2 д.307−1 д.307−3.
ул. Лесомелиоративная д.284а д.284б д. 284 д. 300 д.300−1 д. 290 д.285−295 д.285а д. 299 д.213−217 д.219а д.219б д.214−245 д.222а, д. 297.
ул. 64-й Армии д. 52.
ул. Агашиной Маргариты д. 63 д.65−75 д.52−64 д. 50.
ул. Засекина д. 3 д.18−30 д.34−40 д.44−48 д. 56 д. 62 д. 50 д. 52.
ул. Буркова д.2−16 д.1−13 д.1а,
ул. Шукшина д.4−14 д.11а.
ул. Окунева д.63−75 д.70−88,
ул. Платонова д. 45 д.51−57 д.50−54 д.58−68,
ул. Богомолова д. 19 д.23−33 д.30−38 д.42−48.
ул. Стругацких д. 1.
09:00−17:00:00.
ул. Гвоздкова д. 18 д. 18 д. 16.
Тракторозаводский район 09:00−17:00.
ул. Электрогорская д.6−10.
ул. Мценская д.2−10 д.3−9.
ул. Ярцевская д.1−11 д.1а д.8−24.
ул. Новая д.2−6 д. 10 д. 16 д. 18 д.22а д. 24 д. 26.
ул. Ломоносова д.2−8 д.8а.
пер. Ломоносова д.2−6 д.2а.
ул. Узловая д.1−17 д.17/1 д.2−14.
ул. Шатурская д.3−15 д.15а.