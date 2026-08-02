В Кунгурском округе Пермского края откроют еще три агротехкласса

Так, при поддержке Колхоза имени Чапаева второй класс по растениеводству откроется в Троицкой школе. Также еще один класс по животноводству появится в Троельжанской школе, с этим помогла Агрофирма «Труд». А при содействии «Комсомольской» птицефабрики в Комсомольской школе заработает второй класс по изучению пернатых. Кроме того, Сергей Толчин отметил, что в 2025 году в Кунгурском округе открыли четыре агротехкласса.