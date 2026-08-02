В Кунгурском округе Пермского края откроют еще три агротехкласса

Еще три агротехкласса откроют в 2026 году в Кунгурском округе Пермского края, сообщил глава округа Сергей Толчин. Подготовка специалистов в сфере АПК — задача национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Так, при поддержке Колхоза имени Чапаева второй класс по растениеводству откроется в Троицкой школе. Также еще один класс по животноводству появится в Троельжанской школе, с этим помогла Агрофирма «Труд». А при содействии «Комсомольской» птицефабрики в Комсомольской школе заработает второй класс по изучению пернатых. Кроме того, Сергей Толчин отметил, что в 2025 году в Кунгурском округе открыли четыре агротехкласса.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.