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Дубль Кривцова принёс «Краснодару» победу над воронежским «Факелом»

Футбольный клуб «Краснодар» успешно провёл домашний матч против воронежского «Факела», завершив встречу победой 3:2.

Источник: Life.ru

В составе победителей забитыми мячами отметились Жубан (4-я минута) и Никита Кривцов (27-я и 59-я минуты). В составе проигравших голы на счету Максима Турищева (85-я минута) и Алексея Сутормина (88-я минута). На 51-й минуте вратарь хозяев Станислав Агкацев отразил пенальти, назначенный в ворота его команды. Данный сейв стал восьмым для голкипера в РПЛ при 12 исполненных соперниками одиннадцатиметровых ударах.

Ранее петербургский «Зенит» на выезде обыграл «Оренбург» со счётом 3:0. Все три мяча в этой встрече забил Максим Глушенков. Полузащитник отличился на 6-й, 58-й и 66-й минутах.

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