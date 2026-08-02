В Сейме Литвы усомнились в законности запрета на въезд для артистов из России и Беларуси

В литовском Сейме усомнились в необходимости запрещать въезд артистам, которые выступают в России и Беларуси. Об этом Sputnik пишет в воскресенье, 2 августа.
Законопроект рассматривает парламент республики. Депутат от входящего в правящую коалицию «Союза крестьян и зелёных Литвы» Аушрине Норкене считает, что инициатива может противоречить действующим правовым нормам.
«Одно дело — наши желания, другое — правовые положения… Как нам следует поступать в этой ситуации и на каком основании мы должны запрещать въезд иностранцам? Я знаю, что ЕС применяет санкции к конкретным лицам, и с этой точки зрения [вводить подобные ограничения], безусловно, довольно сложно», — сказала Норкене.
Литовский МИД предлагает отказывать во въезде артистам, спортсменам, учёным и другим участникам публичных мероприятий, которые поддерживали СВО или работали в Крыму и новых регионах России. Ограничения могут коснуться и тех, кого власти страны считают «причастными к репрессиям» или «угрозой демократии и верховенству права».