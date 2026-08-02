В Сейме Литвы усомнились в законности запрета на въезд для артистов из России и Беларуси

«Одно дело — наши желания, другое — правовые положения… Как нам следует поступать в этой ситуации и на каком основании мы должны запрещать въезд иностранцам? Я знаю, что ЕС применяет санкции к конкретным лицам, и с этой точки зрения [вводить подобные ограничения], безусловно, довольно сложно», — сказала Норкене.