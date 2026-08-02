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В Сейме Литвы усомнились в законности запрета на въезд для артистов из России и Беларуси

Ограничения могут столкнуться с действующими правовыми нормами.

Источник: Клопс.ru

В литовском Сейме усомнились в необходимости запрещать въезд артистам, которые выступают в России и Беларуси. Об этом Sputnik пишет в воскресенье, 2 августа.

Законопроект рассматривает парламент республики. Депутат от входящего в правящую коалицию «Союза крестьян и зелёных Литвы» Аушрине Норкене считает, что инициатива может противоречить действующим правовым нормам.

«Одно дело — наши желания, другое — правовые положения… Как нам следует поступать в этой ситуации и на каком основании мы должны запрещать въезд иностранцам? Я знаю, что ЕС применяет санкции к конкретным лицам, и с этой точки зрения [вводить подобные ограничения], безусловно, довольно сложно», — сказала Норкене.

Литовский МИД предлагает отказывать во въезде артистам, спортсменам, учёным и другим участникам публичных мероприятий, которые поддерживали СВО или работали в Крыму и новых регионах России. Ограничения могут коснуться и тех, кого власти страны считают «причастными к репрессиям» или «угрозой демократии и верховенству права».

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