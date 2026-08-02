Медведева устроила девичник на Волге перед свадьбой с Гайнутдиновым

В июле фигуристка и ее жених отдыхали в Японии. Спортсменка делилась кадрами с путешествия в личном блоге. Она показала себя во время прогулки. На ней были темно-синяя олимпийка и черные брюки. Также спортсменка показала места, по которым гуляла. Влюбленные рассказали, что посетили район Сибуя и храм Мэйдзи.