Медведева устроила девичник на Волге перед свадьбой с Гайнутдиновым

Фигуристка Евгения Медведева устроила девичник на Волге перед свадьбой с танцором Ильдаром Гайнутдиновым и поделилась радостными кадрами в социальных сетях.
— Окольцевала своих Мусек! Девичник. Плес, — подписала кадры спортсменка.
Девичник также проходил и на теплоходе, где собрались самые близкие подруги Медведевой. Судя по фотографиям, праздник прошел хорошо — девушки веселились и наслаждались видами Волги.
В июле фигуристка и ее жених отдыхали в Японии. Спортсменка делилась кадрами с путешествия в личном блоге. Она показала себя во время прогулки. На ней были темно-синяя олимпийка и черные брюки. Также спортсменка показала места, по которым гуляла. Влюбленные рассказали, что посетили район Сибуя и храм Мэйдзи.
В ноябре прошлого года Евгения Медведева поделилась с поклонниками радостным событием из жизни. Ее избранник — танцор, ведущий солист Театра танца «Тодес» Ильдар Гайнутдинов — сделал спортсменке предложение руки и сердца. История любви Евгении Медведевой и Ильдара Гайнутдинова — в материале «Вечерней Москвы».