Найденные под Волгоградом останки бойца НКВД с почестями захоронили в Грузии

Дочь красноармейца хотела, чтобы останки ее отца обрели покой рядом с супругой и одной из дочерей, похороненных в Бодбе. Церемония прошла со всеми воинскими почестями, что символизирует о признании заслуг защитника Отечества и сохранении общей памяти о павших в Великой Отечественной войне.