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В Калининградской области прошел VI фестиваль искусств «Симфония ветра»

Оркестр исполнил произведения Чайковского, Шостаковича, Шатрова и других классиков.

VI фестиваль искусств «Симфония ветра» прошел с 9 по 12 июля в Калининградской области при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятия прошли на площадке театра эстрады «Янтарь-холл» в Светлогорске. Официальное открытие фестиваля состоялось 10 июля на Летней сцене. Калининградский симфонический оркестр под управлением Аркадия Фельдмана исполнил произведения Чайковского, Шостаковича, Шатрова и других классиков. Еще в программе были аудиоспектакль «Дорога эпох», лекция «Наталья Гончарова: королева русского авангарда», концертные программы, а также дискотека с кавер-группой «ДискоДяди».

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.