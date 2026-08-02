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В Самарской области провели занятие по оказанию доврачебной помощи

Участники узнали, как распознать инфаркт миокарда и инсульт.

Источник: Национальные проекты России

Обучение оказанию первой доврачебной помощи посетили около 40 жителей Красноярского района Самарской области, сообщили в администрации муниципалитета. Мероприятие отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В ходе теоретического блока эксперт осветила алгоритмы действий при обмороке, перегреве на солнце, обморожении и переломах. Участники узнали, как распознать инфаркт миокарда и инсульт, выявить признаки эпилептического приступа, а также какую помощь может оказать человек, не имея медицинского образования.

Практическая часть обучения дала возможность потренировать навыки на манекенах: правильно наложить повязку при кровотечении, отработать технику бережного поворота пострадавшего в боковое устойчивое положение, а также освоить правила транспортировки. Особое внимание уделили технике сердечно-легочной реанимации (СЛР) и приему Геймлиха при удушье.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.