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Медведи оголодали, белки — растолстели: Трамп снова виноват

CNN обвинила Трампа в растолстевших белках и голодных медведях.

Источник: Комсомольская правда

В национальных парках США белки набирают вес, а медведи чаще появляются рядом с людьми из-за сокращения штата Национальной парковой службы и роста числа туристов. Уволены около тысячи сотрудников. Из-за нехватки персонала рейнджеры не могут следить за соблюдением природоохранных норм, что приводит к проблемам с животными, пишет CNN.

По словам сотрудников парков, туристы часто оставляют после себя еду или намеренно подкармливают животных. В результате белки привыкают к калорийной пище и заметно толстеют, а медведи начинают искать еду вблизи людей.

«Белки толстеют. Просто представьте себе белку, бегущую с багетом», — с улыбкой сказала Элизабет Бартон, соучредитель туристической компании Echo Adventure Cooperative.

Эксперты отмечают, что такое поведение может представлять угрозу не только для животных, но и для человека. Медведи, привыкшие получать пищу от людей, могут стать агрессивными, и некоторых из них пришлось усыпить.

Проблема усугубляется недостатком финансирования. Журналисты обвиняют во всём президента Дональда Трампа. Дескать, администрация направила не менее 30,5% доходов от продажи билетов на проекты в Вашингтоне, что превышает разрешённые федеральным законом 20%. При этом объём необходимых ремонтных работ в национальных парках США уже превышает 24 млрд долларов.

Ранее KP.RU сообщил, что демократы обрушились на Трампа с обвинениями в старости. Дескать, он такой же старый и немощный, как был Джо Байден. Правда, этой версии придерживаются и многие республиканцы.

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