На границе Белоруссии и Латвии растут очереди из автомобилей

Между тем гораздо более серьезные очереди наблюдаются на границе Белоруссии с Литвой и Польшей. Здесь традиционно фиксируются очереди из транспорта, ожидающего выезда из Белоруссии в страны ЕС, причем в выходные дни количество автомобилей в очередях возрастает. Ранее в Минске поясняли, что очереди образуются из-за неритмичной работы контролирующих служб сопредельных стран, а также из-за закрытия соседними странами ЕС ряда пунктов пропуска на границе с Белоруссией.