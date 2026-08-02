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В Петербурге в День ВДВ мужчина спрыгнул из окна многоэтажки с парашютом

В ночь на 2 августа мужчина спрыгнул из окна многоэтажного дома одного из ЖК в Санкт-Петербурге, сообщают «Фонтанка» и «Фонтанка» и «Пятый канал».

Источник: РБК

В Петербурге «десантник» спрыгнул с жилой многоэтажки с парашютом.

В ночь на 2 августа мужчина спрыгнул из окна многоэтажного дома одного из ЖК в Санкт-Петербурге, сообщают «Фонтанка» и «Фонтанка» и «Пятый канал».

На опубликованном видео мужчина с синим парашютом благополучно приземлился на площадке у дома. По данным «Фонтанки», десантник выпрыгнул из окна одного из корпусов ЖК «Чистое небо» на Комендантском проспекте.

В России 2 августа отмечают День военно-воздушных войск. Ранее десантников с профессиональным праздником поздравил президент Владимир Путин, отметив действия бойцов ВДВ в зоне спецоперации на Украине.

РБК обратился за комментарием в МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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