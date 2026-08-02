В Пакистане 14 человек погибли и 20 пострадали при взрыве у полицейского участка

В пакистанском городе Кабал у здания полицейского участка прогремел взрыв. По данным местной полиции, которые приводит газета Dawn, в результате инцидента погибли 14 человек, ещё 20 получили ранения.
«Четырнадцать человек погибли при взрыве», — говорит представитель полиции Насир Игбал Карими.
По информации телеканала Geo, который ссылается на местные правоохранительные органы, неизвестный мужчина предпринял попытку проникнуть на территорию полицейского участка, но был задержан стражами порядка.
Поняв, что дальше ему не пройти, смертник привёл в действие взрывное устройство у ворот участка. В то же время рядом с местом инцидента проходила акция протеста, которую организовали молодые люди. Этим объясняется количество раненых и погибших.
Ранее KP.RU сообщил, что 31 июля в Пакистане обрушилась угольная шахта, погибли минимум 34 человека.