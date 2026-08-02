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Собянин назвал взрыв в ресторане на Кудринской площади Москвы терактом

Пострадавших лечат в столичных клиниках.

Источник: Клопс.ru

Сергей Собянин назвал взрыв в ресторане на Кудринской площади жестоким террористическим актом. Заявление мэра Москвы Интерфакс приводит в воскресенье, 2 августа.

Вчера в Москве был совершён жестокий террористический акт, унёсший жизни людей. Пострадавшие сейчас находятся в городских больницах, где им оказывают всю необходимую помощь", — сказал глава столицы.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Собянин заверил, что «виновные будут обязательно найдены и понесут заслуженное наказание», выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Около 20:10 у летнего кафе на Кудринской площади произошёл взрыв. Три человека погибли, ещё 15 получили травмы различной степени тяжести.

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