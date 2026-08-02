Волгоградцы — вторые в микст‑эстафете на Спартакиаде

Для волгоградского квартета серебро — серьёзное достижение: плотность результатов подчёркивает высочайший уровень конкуренции, а отставание в 17 секунд говорит о том, что команда была готова бороться за золото. Особенно ценно, что подопечные тренера Михаила Горина смогли сохранить темп и дисциплину на всех трёх этапах: в триатлонной эстафете малейшая ошибка на одном отрезке моментально сказывается на итоговом времени.