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Глеб Никитин проверил ход строительства гостиницы в Городце

По его мнению, она будут великолепной.

Источник: Время

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверил ход строительства гостиницы в Городце. Об этом он сообщил в своем канале МАКС.

Объект возводится по программе, утвержденной постановлением Правительства РФ о льготных кредитах из федерального бюджета на создание инфраструктуры по нацпроекту «Туризм и гостеприимство».

«Во вторник планируется совещание под руководством премьера РФ Михаила Мишустина на эту тему, принимаю участие», — рассказал глава региона.

Он отметил, что «в очередной раз вдохновился красотой Городца и лично убедился, что гостиница будет великолепной».

«Спасибо нацпроекту!» — заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область — лидер по реализации проектов в программе льготного кредитования в туризме.

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