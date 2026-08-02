Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверил ход строительства гостиницы в Городце. Об этом он сообщил в своем канале МАКС.
Объект возводится по программе, утвержденной постановлением Правительства РФ о льготных кредитах из федерального бюджета на создание инфраструктуры по нацпроекту «Туризм и гостеприимство».
«Во вторник планируется совещание под руководством премьера РФ Михаила Мишустина на эту тему, принимаю участие», — рассказал глава региона.
Он отметил, что «в очередной раз вдохновился красотой Городца и лично убедился, что гостиница будет великолепной».
«Спасибо нацпроекту!» — заключил губернатор.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область — лидер по реализации проектов в программе льготного кредитования в туризме.