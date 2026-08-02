Ливень, гроза и сильный ветер ожидаются в Москве до 3 августа

Ранее в Гидрометцентре России предупредили, что кратковременный дождь и местами гроза ожидаются в Москве и Подмосковье в ночь с 2 на 3 августа. Ночью в столице температура поднимется до 16−18 градусов, в центре — до плюс 21 градуса, а в Подмосковье ожидается около плюс 14−19 градусов.