Ливень, гроза и сильный ветер ожидаются в Москве до 3 августа

Жителей столицы призвали быть внимательными на улице из-за грозы, ливневого дождя и ветра до 13 метров в секунду. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы.
— По прогнозам синоптиков, с 21:00 и до конца суток 2 августа в столице ожидаются гроза, ливневый дождь, ветер до 13 метров в секунду, — говорится в сообщении.
Горожанам рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, передает Telegram-канал КГХ.
Ранее в Гидрометцентре России предупредили, что кратковременный дождь и местами гроза ожидаются в Москве и Подмосковье в ночь с 2 на 3 августа. Ночью в столице температура поднимется до 16−18 градусов, в центре — до плюс 21 градуса, а в Подмосковье ожидается около плюс 14−19 градусов.
31 июля эксперт Всемирной метеорологической организации заявил, что развитие формирующегося явления Эль-Ниньо приведет к потеплению на территории России. При этом текущая жара в Северном полушарии наблюдается еще до того, как эффекты этого явления действительно начали проявляться в глобальном масштабе.